، "الخثلان": ليلة 27 أرجى الليالي موافقة لليلة القدر ،

محمد بن مسعود - الدمام - جاءت تعويضًا لأمة النبي الكريم عن قِصَر الأعمار

أفاد عضو هيئة كبار العلماء سابقًا، رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، وأستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، الدكتور سعد بن تركي الخثلان؛ ‏بأنه مع غروب شمس هذا اليوم تحل ليلة 27، وهي أرجى الليالي موافقة لليلة القدر.

وقال في تغريدة من حسابه بـ"تويتر" اليوم الجمعة: عِظَم مكانة هذه الليلة وشرفُها في أن الله قد عوّض أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن قِصَر أعمارهم بليلة القدر.

وأضاف "الخثلان": العمل الصالح في هذه الليلة خير من العمل الصالح في ألف شهر؛ لقوله تعالى: "ليلة القدر خير من ألف شهر، "وألف شهر تعادل 83 سنة و4 أشهر".