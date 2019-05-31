، شاهد .. وزراء التعليم والعدل والتجارة و"العساكر" مع طلاب الكشافة في الحرم ،

محمد بن مسعود - الدمام - "آل الشيخ": وجودهم لخدمة المعتمرين والمصلين يسر ويسعد كل مواطن سعودي

أكّد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أن ما يقدمه ويبذله أبناء كشافة وزارة التعليم والمشرفون عليهم في خدمة ضيوف الرحمن في الحرم المكي الشريف يسعد كل أب وكل مواطن سعودي، مشيراً إلى أن الخدمات الجليلة المقدمة للمعتمرين والزوّار امتداد لمسيرة الدولة المباركة وقيادتها الرشيدة في تقديم الخدمات كافة لضيوف الرحمن وخدمتهم وتقديم كل ما يسهّل أداء مناسكهم في شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك عقب جولته، مساء أمس، على مسارات النادي الكشفي الموسمي التطوعي "بادر" بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة، ولقائه بأبنائه المتطوعين في الحرم المكي وساحاته برفقة وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني؛ ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي؛ ومدير مكتب سمو ولي العهد ورئيس مركز مبادرات "مسك" بدر العساكر.

وقال "آل الشيخ": "سعدت بزيارة أبنائي وبناتي المتطوعين والمتطوعات من الكشافة عبر النادي الكشفي الموسمي التطوعي "بادر" والالتقاء بهم، ورأيت حماساً إيجابياً منقطع النظير في التنافس لخدمة ضيوف الرحمن، ووجودهم وحضورهم لخدمة المعتمرين والمصلين منظرٌ يسر ويسعد كل مواطن سعودي يقدمون عملاً مجتمعياً تطوعياً، ويثبتون في كل موقف أنهم بحجم المسؤولية الاجتماعية، وداعم لمؤسسات الوطن خدمةً للحاج والمعتمر، فشكراً لهم من القلب وتمنياتي لهم بالتوفيق والسداد".

من جهته، قال مدير إدارة النشاط الكشفي بوزارة التعليم مجدي بن محمد الصبيحي، إن زيارة وزير التعليم ومَن معه من الوزراء لأبنائهم وبناتهم من كشافة وزارة التعليم والالتقاء بهم والشد على أيديهم والوقوف معهم ومشاركتهم في تفطير الصائمين تؤكّد الأبوة الصادقة والدعم الكامل من الوزراء لأبنائهم المتطوعين والمتطوعات في خدمة ضيوف الرحمن، مؤكداً أن زيارة الوزير برفقة الوزراء لأبنائهم وبناتهم طلاب وطالبات كشافة وزارة التعليم الذين يخدمون ضيوف الرحمن في المسجد الحرام محل فخر واعتزاز، واعداً ببذل الغالي والنفيس لخدمة ضيوف الرحمن والظهور بالمظهر المشرف لشباب وشابات الوطن المعطاء.

وأشار "الصبيحي"، إلى أن أكثر من ٢٥٠٠ كشّاف وطالب يشاركون بمعدل ٨ آلاف ساعة تطوعية يومياً في خدمة المعتمرين والزوّار في الحرمين الشريفين ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة من خلال مركز بادر للأعمال التطوعية في تعليم مكة المكرّمة، ومركز إيثار الكشفي في تعليم المدينة المنوّرة، وبرنامج لبيك الكشفي في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بتعليم جدة، وذلك ضمن البرامج المعتمدة من وكالة الوزارة للتعليم العام ممثلة في الإدارة العامة للنشاط الطلابي ومن خلال المسار التطوعي الذي وجّه به وزير التعليم، ونائبه الدكتور عبدالرحمن العاصمي؛ عبر برنامج "إجازتي 4" الموسمي، التي يتم من خلالها تقديم الخدمات التطوعية كافة للزائر والمعتمر بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية والخيرية كافة لتسهيل أداء النسك بكل يسر وسهولة من خلال مسارات ومهام متنوعة لخدمة ضيوف الرحمن.