تطبيق سويفت ينفذ 1.5 مليون طلب في أقل من ٣ أشهر

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سجل تطبيق سويفت لقب أسرع نمو على مستوى التطبيقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث نفذ منذ انطلاقِه بمدةٍ لم تتجاوز الشهرين مليون طلب.

ولم يتوقف التطبيق عند المليون، حيث قفز بنصف مليون طلب بعد أن ضخ مستثمرٌ به ما يفوق الـ ٣٨ مليون ريال، وذلك خلال أسبوعين فقط ليصل إلى 1.5 مليون طلب، ويغطي التطبيق بخدماته ثلاث دول هي: السعودية، مصر، البحرين.

ويصبح تطبيق سويفت بهذا النمو أحد أكبر تطبيقات التوصيل في المنطقة..، بتركيزه على تقديم عروض توصيل مجاني مع أكبر المطاعم في السعودية، حيث استطاع خلال فترة قياسية أن يكون شريكاً استراتيجياً للمطاعم لتطوير القطاع كاملاً بخدماته المتطورة.

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ويقدم تطبيق سويفت عددًا من الخدمات اللوجستية من خلال توصيل مأكولات المطاعم الغذائية والمواد الغذائية والمنتجات الصحية والتجميلية، وركزت سويفت على أن يلبي التطبيق احتياجات عملائها وبما يحسن تجربة العميل؛ ما جعله التطبيق الأسرع نموًّا في المملكة.

وتميّزت سويفت بتدشينِ عددٍ من العروض الترويجية التي لاقت قبولًا واسعًا في مختلف المجالات؛ ومنها عرض التوصيل مجاناً لأول طلب عبر تطبيقها لمستخدميه الجدد.

الجدير بالذكر أن تطبيقات التوصيل ساهمت في تخفيف التكاليف على المستثمرين لا سيما في قطاع التجزئة، حيث واكبت التوسُّع من خلال تقديم خدماتها اللوجستية دون أن يتحمل المستمر تكاليف افتتاح فروع جديدة لنشاطه التجاري.

