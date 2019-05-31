السعودية اليوم / سفارة المملكة في بلغاريا تقيم إفطاراً رمضانياً



صوفيا 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واس

أقامت سفارة المملكة في جمهورية بلغاريا مأدبتي إفطار رمضانية في المسجد المركزي في العاصمة صوفيا يومي 24 - 25 رمضان 1440هـ ، بحضور القائم بأعمال السفارة بالإنابة عبدالإله بن عبدالمحسن الجبرين، ومفتي مدينة صوفيا مصطفى إزبيشتالي، ورئيس مجلس الشورى الإسلامي وداد أحمد ، وعدد من منسوبي السفارة.

وأكد الجبرين أن هذه المبادرة تجسد حرص حكومه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - والعناية بمصالح المسلمين في أنحاء العالم وتقوية وشائج علاقات التضامن الإسلامي ،في ظل المكانة المرموقة والرائدة التي تحتلها المملكة على صعيد العالم الإسلامي ، راجياً من الله تعالى أن يكتب للصائمين أجرهم وأن يتقبل قيامهم وصالح أعمالهم .

وعبر القائم بأعمال السفارة عن الشكر والتقدير لدار الافتاء في جمهورية بلغاريا على تعاونهم الدائم مع السفارة في مثل هذه الفعاليات .

// انتهى //

11:24ت م

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