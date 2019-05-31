انت الان تتابع تفاصيل خبر تشاووش أوغلو يفاجئ الأتراك في مكة المكرمة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 31 مايو 2019 11:57 صباحاً - فاجأ وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو العشرات من مواطني بلاده الذين يؤدون العمرة في مكة المكرمة، وتناول معهم طعام الإفطار أمس الخميس، وسط احتفاء لافت به.

وظهر الوزير التركي على هامش مشاركته في قمة مكة الإسلامية التي ستعقد اليوم الجمعة، وهو يعانق مواطني بلاده، وهم يرحبون به بشكل كبير.

وكتب في تغريدة له على موقع "تويتر": "لقد احتضنا مواطنينا الذين جاؤوا إلى العمرة في مكة بواسطة رئاسة الشؤون الدينية التركية".

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وبدا اهتمام المواطنين الأتراك بوزير خارجيتهم شديداً جداً، إذ التقطوا معه الصور وعانقوه بشكل ودي ملاحظ.

وكثيراً ما يظهر المسؤولون الأتراك بين مواطنيهم بشكل مفاجئ، خصوصاً في شهر رمضان المبارك، حيث يتشاركون معهم طعام الفطور والسحور في الأماكن العامة.

وتشاووش أوغلو سياسي واقتصادي تركي، من مواليد 1968، يتبع لحزب العدالة والتنمية، تلقى تعليمه في جامعة أنقرة وكلية لندن للاقتصاد، وجامعة لونج آيلاند، يشغل منصب وزير الخارجية منذ عام 2014، ويتكلم عدة لغات بينها اليابانية والألمانية.