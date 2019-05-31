2019-05-31

بيان قمة مكة .. تضامن عربي في وجه التدخلات الإيرانية في المنطقة

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أدان البيان الختامي للقمة العربية الطارئة، الذي أعلنه أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية العمليات التي قامت بها الميليشيات الحوثية على المملكة، وإطلاق الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع من اليمن على الحدود السعودية.

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وأكّد البيان الختامي لقمة مكة العربية بقصر الصفا في مكة المكرمة، على تضامن وتكاتف الدول العربية في وجه التدخلات الإيرانية، وإدانة تدخلات إيران في شؤون البحرين ودعم الجماعات الإرهابية فيها.

كما ندّد البيان الختامي للقمة العربية الطارئة بمكة، بالتدخل الإيراني في الأزمة السورية وتأثيرها على وحدة سوريا، واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث.

وشدّد البيان الختامي، على التمسك بقرارات القمة العربية السابقة بخصوص القضية الفلسطينية، وتحقيق أمن واستقرار المنطقة العربية.