قبل قليل.. بدء أعمال القمة العربية الطارئة برئاسة خادم الحرمين الشريفين

بدأت قبل قليل أعمال القمة العربية الطارئة في قصر الصفا بمكة المكرمة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.

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