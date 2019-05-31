وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى التصنيع الوطنية في 5 مدن

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المدن التالية: “الرياض، وجدة، وحائل، والجبيل، وينبع”. وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . أخصائي الزراعة (الرياض). . مدير السلامة والصحة والبيئة والجودة (حائل). . محلل ثاني- أداء الأعمال (حائل). . مهندس أول- عمليات (حائل). Advertisements . مشرف- صيانة وإصلاح الأجهزة الكهربائية (ينبع). . أخصائي أول- كهربائي (الجبيل). . رئيس قسم- الإنتاج (جدة). . مهندس إنتاج- البولي بروبيلين (الجبيل). وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف..، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 مايو 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)





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