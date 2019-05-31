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النفط يرتفع بسبب المخزونات الأميركية

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تسجل أسعار النفط ارتفاعاً في آسيا، اليوم الخميس، بعد تقديرات تحدثت عن انخفاض أكبر من المتوقع لمخزونات الخام الأميركي.

وحوالي الساعة 03:25 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأميركي للخام تسليم يوليو، 29 سنتاً ليبلغ سعره 59.10 دولار في المبادلات الإلكترونية في آسيا.

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أما برميل برنت نفط بحر الشمال..، المرجع الأوروبي تسليم يوليو، فقد ارتفع 17 سنتًا إلى 69.62 دولار.

وأفادت تقديرات الاتحاد المهني “معهد النفط” أن الاحتياطات الأميركية تراجعت بمقدار 5,3 ملايين برميل في الأسبوع الذي انتهى في 24 مايو، إلى 474.4 مليون برميل، أي أن حجم الانخفاض تجاوز 900 ألف يتوقعها المحللون.

ويعتبر أي انخفاض في المخزونات مؤشراً على زيادة الطلب في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم.


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