تحذير من خطورة الإفراط في تناول هذه الأطعمة.. تسبب الوفاة المبكرة

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توصلت دراسات حديثة إلى أن الأشخاص الذين يتناولون كميات كبيرة من الأطعمة فائقة التصنيع والمعالجة مثل “الآيس كريم” وحبوب الإفطار وحلوى “المافن” والوجبات الجاهزة، معرضون بشكل أكبر للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وهي من المشكلات التي قد تؤدي إلى الوفاة المبكرة.

وأشارت صحيفة “الغارديان” البريطانية، إلى نتائج دراسات أجراها باحثون من فرنسا وإسبانيا، واكتشفوا مجموعة متزايدة من الأدلة على أن الأطعمة الفائقة التصنيع والمعالجة التي تحتوي على مكونات صناعية ومواد كيماوية وسكر ودهون مشبعة ومواد حافظة، قد يكون لها دور في عدد من الاضطرابات الصحية مثل السرطان والسمنة وارتفاع ضغط الدم.

وجمع الباحثون في جامعة باريس..، معلومات عن الظروف الصحية والنظام الغذائي لنحو 105 آلاف شخص. وخلال خمس سنوات من المتابعة، كان أولئك الذين يستهلكون الأطعمة الفائقة المعالجة، أكثر عرضة لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية وغيرها من مشاكل القلب والأوعية الدموية.

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وأشارت الدراسات إلى أنه عندما ترتفع كمية الأطعمة فائقة المعالجة في النظام الغذائي بنسبة تتراوح بين 10 و20 في المائة ، فإن خطر الإصابة بالأمراض يرتفع 12 في المائة.

ونصح القائمون على الدراسات بتجنب الأطعمة الفائقة المعالجة قدر استطاعتهم. هذه الأطعمة تحل محل الأطعمة الصحية والمغذية، كما أن المواد المضافة والملوثات الناتجة عن المعالجة والتغليف تلعب دوراً كبيراً في نشر الأمراض.

ووجدت الدراسات أن أكبر مستهلكي الأطعمة الفائقة المعالجة الذين تناولوا أكثر من أربع وجبات مصنعة يومياً أكثر عرضة بنسبة 62 في المائة للوفاة، مقارنة بالذين تناولوا وجبتين فقط.

