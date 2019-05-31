بالفيديو.. ارتباك ممثل قطر أثناء دخوله قصر الصفا ولقاءه خادم الحرمين

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أظهر مقطع فيديو، أمس الخميس، استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، لممثل قطر في القمة الخليجية العربية.
وبدا رئيس الوزراء القطري مرتبكًا خلال اللقاء، وفقًا لما أظهرته لغة الجسد الخاصة به أثناء دخوله قصر الصفا مقر انعقاد القمة.
في حين استقبل خادم الحرمين ملك البحرين في قصر الصفا مقر انعقاد قمم مكة 2019، وكذلك ظهر ولي العهد في حديث ودي مع ملك البحرين بالقصر.
كما استقبل خادم الحرمين وولي العهد، ممثل سلطنة عمان، بالإضافة إلى أمير الكويت، ورئيس وفد دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد بحفاوة شديدة.
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