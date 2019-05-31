بالصور.. ظهور زوجة عمران خان بالزي الشرعي ينهي أسطورة أردوغان وحرمه

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ظهرت زوجة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الخميس، مرتدية الزي الشرعي أثناء وصولها إلى جدة.

ووصل عمران خان، إلى جدة مساء اليوم، للمشاركة في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة.

وشوهدت زوجته محتشمة وبالزي الشرعي، لتنهي بذلك أسطورة رئيس تركيا رجب طيب أردوغان وزوجته التي تظهر في المحافل الرسمية غير مرتدية الزي الشرعي وواضعة مساحيق التجميل.

ولأن أردوغان يصوّر نفسه بأنه حامي الإسلام ويسعى إلى إعادة الخلافة العثمانية مرة أخرى، كان من الأولى أن تظهر بالزي الشرعي إذا كان صادقًا، لكن لم يحدث ذلك.

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يذكر أنه كان في استقبال رئيس الوزراء الباكستاني وزوجته، بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون السياسية عبدالله عبدالرحمن عالم, ومعالي أمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي..، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان رئيس بعثة الشرف نواف سعيد المالكي ،وسفير باكستان لدى المملكة راجا علي إعجاز، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر .



