ملك الأردن: أمن دول الخليج ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة

قال عاهل الأردن، الملك عبد الله الثاني، في ساعة مبكرة من اليوم الجمعة: إنَّ بلاده تقف إلى جانب «أشقائها العرب في الدفاع عن مصالحهم والحفاظ على أمنهم واستقرارهم».

وأضاف ملك الأردن في كلمته بالقمة العربية الطارئة في مكة «تأتي (القمة) في وقت والأمة العربية بأمسِّ الحاجة لتوحيد مواقفها ورُؤاها المشتركة، وعلى كرم الضيافة وحسن الاستقبال والتنظيم».

وأوضح الملك عبدالله الثاني أنَّ «هذه القمة الطارئة في هذه الأيام المباركة تأتي وأمتنا العربية تواجه العديد من التحديات التي تستدعي منا جميعًا تكثيف العمل وزيادة التنسيق فيما بيننا من أجل توحيد الصف العربي وتعزيز منظومة العمل العربي المشترك لمواجهة الأخطار التي تـحيـط بـأمتنا».

وأكَّد ملك الأردن، على رفض بلاده «الحازم لأي تدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية الشقيقة أو تهديد لسيادتها أو أمنها بأي شكل من الأشكال، ومن آخرها ما تعرَّضت له المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة من اعتداءات مدانة ومرفوضة»، مجددًا تأكيده أنَّ أمن دول الخليج العربي بالنسبة للأردن يمثل ركيزة أساسية لأمن واستقرار المنطقة، «فأمن أشقائـنا هو أمنـنا».

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وشدَّد ملك الأردن على أنه «لابد من مواجهة التحديات المتزايدة التي يشهدها عالمنا العربي عبر تطبيق حقيقي لمفهوم العمل العربي المشترك، فتحدياتنا وإن اختلفت فإنَّ مصيـرنا مشترك».

وأضاف أنَّ «ترسيخ الاستقرار في المنطقة لا يمكن تحقيـقه دون حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، يمكّن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه العادلة والمشروعة في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

يذكر أنَّ مكة المكرمة تستضيف ثلاث قمم دعت إليها الرياض، خليجية وعربية طارئتين وقمة إسلامية دورية، على وقع التوتر في المنطقة وتعرض ناقلات نفط في المياه الإماراتية لعمليات تخريب، بجانب قصف ميليشيات الحوثيين الموالية لطهران محطتي ضخ للنفط في وسط السعودية في وقت سابق من مايو الجاري.