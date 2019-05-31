السعودية اليوم / إصابة أربعة جنود أمريكيين بهجوم استهدف قافلتهم في العاصمة الأفغانية



كابل 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واس

استهدفت سيارة ملغومة قافلة أمريكية في العاصمة الأفغانية كابل اليوم مما أدى لإصابة أربعة جنود أمريكيين وسقوط عدد آخر من الضحايا.

وذكر متحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان أن السيارة الملغومة اصطدمت بقافلة أمريكية وأصيب أربعة جنود بجروح بسيطة.

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم.

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09:45ت م

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