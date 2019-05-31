ولي عهد أبو ظبي يغادر جدة

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جدة - خالد شويل - واس (جدة)غادر ولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة ، جدة اليوم، بعد حضور القمتين الخليجية والعربية الطارئتين ، التي عقدت بمكة المكرمة .
وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات رئيس بعثة الشرف تركي بن عبدالله الدخيل ، ومندوب عن المراسم.
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