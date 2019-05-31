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ولي عهد أبو ظبي يغادر جدة

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جدة - خالد شويل - واس (جدة)

غادر ولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة ، جدة اليوم، بعد حضور القمتين الخليجية والعربية الطارئتين ، التي عقدت بمكة المكرمة .

وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات رئيس بعثة الشرف تركي بن عبدالله الدخيل ، ومندوب عن المراسم.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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