شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الأردن يغادر جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (جدة) غادر جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، جدة اليوم، بعد حضور القمة العربية الطارئة التي عقدت بمكة المكرمة. غادر جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، جدة اليوم، بعد حضور القمة العربية الطارئة التي عقدت بمكة المكرمة. وكان في وداع فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن ، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ملك الأردن يغادر جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.