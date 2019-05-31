نتائج التحصيلي قياس qiyas – نتيجة اختبار التحصيل الدراسي 1440 عبر قياس – نتائج تحصيلي...

نتابع معكم زوارنا الكرام جديد الأخبار الهامة عبر قياس، حيث إعلان نتيجة اختبار التحصيل الدراسي والذي يهدف إلى قياس تحصيل الطالب في المرحلة الثانوية ببعض المواد المحددة.

نرصد مع حضراتكم نتائج قياس، حيث جميع التفاصيل الخاصة بشأن إعلان نتائج الاختبار التحصيلي عبر قياس ورصد الموعد الرسمي للإعلان عن نتائج اختبارات التحصيلي عبر المركز الوطني للقياس.

قياس

أعلن مركز قياس الموعد الرسمي لإعلان نتيجة اختبار التحصيل الدراسي، حيث من المقرر إعلان نتيجة الاختبار في يوم الأربعاء الموافق 24 رمضان 1440 والموافق أيضا 2019/5/29.

نتيجة اختبار التحصيل الدراسي

من خلال اختبار التحصيل الدراسي يمكن قياس تحصيل الطالب بالمرحلة الثانوية في عدد من المواد المحددة، إذ تشمل أسئلة الاختبار المقررات في الصفوف الثلاثة من الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية (العلمي)، حيث يركز الاختبار على المواد العلمية في كل (الأحياء والكيمياء والفيزياء والرياضيات) بالإضافة للمواد النظرية.

نتائج اختبارات التحصيلي

أسئلة التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية تركز على المستويات المعرفية المختلفة (المعرفة والفهم والتطبيق ) وغيرها حيث تغطي الأسئلة صفوف المرحلة الثانوية بنسبة 20% من الصف الأول و30% من الصف الثاني و50% من الصف الثالث.

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أما أسئلة اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات النظرية تقيس مدى تحصيل الطالب بالنسبة للقسم النظري خلال المرحلة الثانوية على أن تركز الأسئلة على المفاهيم العامة في المواد النظرية (كالحديث والثقافة الإسلامية والفقه والتوحيد والجغرافيا والأدب والتاريخ والبلاغة والنحو وغيرها)

هذا ويستغرق الاختبار حوالي 3 ساعات منها ساعة تخص الإجراءات والتعليمات وتعبئة معلومات الطالب قبل بداية الاختبار، على أن تقسم مدة الاختبار الباقية على 5 أقسام لكل قسم (25) دقيقة تقريبا ولا بد للطالب من الالتزام بمدة الاختبار المقررة.

نتابع معكم زوارنا الكرام نتائج قياس، حيث من المقرر الإعلان عن نتائج الاختبار التحصيلي يوم الأربعاء كما تقرر عبر الموقع الرسمي تويتر.