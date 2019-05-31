وزارة الخدمة المدنية تعتمد اختبار «القدرة المعرفية» لكلا الجنسين

جدة - عمرو شويل اعتمدت وزارة الخدمة المدنية اختبار القدرة المعرفية كمتطلب للدخول في مفاضلات الوظائف الإدارية للجامعيين من كلا الجنسين للمراتب السادسة، والسابعة، والثامنة.

حيث أعلنت أنه سيتم البدء بتطبيق اختبار القدرة المعرفية على كلا الجنسين ابتداء من ١٤٤١/٢/٢هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٢م؛ حيث تطبق وزارة الخدمة المدنية حالياً عدد من الاختبارات المعرفية للمفاضلات الوظيفية، وسيتم إضافة اختبار “القدرة المعرفية” لهذه الاختبارات حرصاً على العدالة والمساوة بين جميع المتقدمين من خريجي المؤسسات التعليمية المختلفة الحكومية والأهلية.

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وأكدت الوزارة بأن من سبق لهم إجراء الاختبار لايلزمهم إعادته مرة أخرى، كما دعت الوزارة جميع الحاصلين على الدرجة الجامعية (بكالوريوس، الدبلومات بعد البكالوريوس، الماجستير) من التربويين والغير تربويين من كلا الجنسين الذين يرغبون بالتقدم على المفاضلات الإدارية التسجيل وأخذ موعد للاختبار على موقع المركز الوطني للقياس علما بأنه تم التنسيق لإتاحة الاختبار خلال الفترات التالية:

الفترة الأولى:

ابتداء من ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٠هـ الموافق ٢٠١٩/٧/١ وحتى ١٤٤٠/١١/٢هـ الموافق ٢٠١٩/٧/٥

(رجال ونساء)

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الفترة الثانية:

ابتداء من ١٤٤١/١/١٣ الموافق ٢٠١٩/٩/١٢ وحتى ١٤٤١/١/١٦ الموافق ٢٠١٩/٩/١٥

(نساء فقط)

الفترة الثالثة:

ابتداء من

١٤٤١/٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/١/٢٣

وحتى ١٤٤١/٦/١ الموافق ٢٠٢٠/١/٢٦

(رجال ونساء)