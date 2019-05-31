وظائف وزارة الطاقة والثروة المعدنية رابط وموعد وشروط التقديم

تقديم وظائف وزارة الطاقة والثروة المعدنية والتي تم الإعلان عنها مؤخراً عبر بوابة توظيف الوزارة، والتي سنتعرف عليها من خلال استعراض مواعيد التقديم الإلكتروني، وشروط القبول والتسجيل، ورابط التسجيل في تلك الوظائف والفئات المستهدفة بالتوظيف، والخبرات والمؤهلات أو التخصصات العلمية المطلوبة، ولمن تتح الوظائف وكيفية التقديم عليها ضمن ضوابط شغل وظائف وزارة الطاقة.

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عن توافر عدد الوظائف الشاغرة ضمن برنامج تطوير الكوادر الجيولوجية، ومن جانبها حددت وكالة الوزارة للثروة المعدنية بمحافظة جدة المسميات الوظيفية التي ترغب في شغلها وذلك عن طريق التعاقد مع الكوادر والكفاءات المؤهلة وفق شروط القبول والتسجيل التي ستنشر لاحقاً على موقع الوزارة قبيل تفعيل رابط التقديم خلال الفترة الزمنية التي سيتم فيها استقبال التقديم على وظائف وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية للعام الجاري 1440.

مواعيد تقديم وظائف وزارة الطاقة والثروة المعدنية

المسميات الوظيفية التي سيتم التقديم عليها خلال مواعيد تقديم وظائف وزارة الطاقة والثروة المعدنية 1440، تشمل خبير استثمارات تعدينية، خبير اقتصادي، خبير بيئي، خبير نظم معلومات جغرافية، رسام فني، مساعد فني، جيولوجي تعدين، مطور برامج، خبير فني، ومن المقرر أن يبدأ التسجيل في هذه الوظائف خلال الفترة من 13 شوال القادم وحتى 13 ذو القعدة 1440 هجرياً.

رابط تقديم وظائف وزارة الطاقة

تعلن وزارة الطاقة قريبا عن شروط التقديم والضوابط الخاصة بالقبول والتسجيل على بوابة التوظيف، من خلال الدخول على موقع وظائف وزارة الطاقة، وسيكون التقديم إلكترونيا وسنرفق لكم الشروط في حينها.

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