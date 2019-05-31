شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير القصيم: القمم الثلاث تؤكد دور المملكة الريادي تجاه القضايا العربية والإسلامية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (بريدة)

أوضح نائب أمير منطقة القصيم الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز أن عقد القمتين الخليجية والعربية الطارئتين، والقمةُ الإسلامية بدورتها الاعتيادية الرابعة عشرة ، يؤكد اهتمام وحرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين بالقضايا العربية والإسلامية، ‏سعيا إلى تحقيق وحدة الصف وجمع الكلمة، و‏انطلاقا من دور المملكة الريادي، وتأكيداً لمواقفها الثابتة وقيمها الإسلامية الراسخة تجاه الدول العربية والإسلامية الشقيقة.

ونوه الأمير فهد بن تركي بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لانعقاد القمتين الخليجية والعربية الطارئتين، وعقد القمة الاعتيادية الإسلامية، مشيداً باستجابة الدول الخليجية والعربية والإسلامية لهذه الدعوة السامية في دلالاتها وأهدافها، داعياً المولى عز وجل أن تكلل جهود القادة والرؤساء المشاركين بالنجاح المأمول لما فيه الخير للأمتين العربية والإسلامية.