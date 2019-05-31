شكرا لقرائتكم خبر عن أمير حائل: القمم الثلاث تؤكد حرص المملكة على توحيد الصف العربي والإسلامي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - متعب العواد (حائل)

وصف أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز انعقاد القمتين الطارئتين الخليجية والعربية، التي دعا لها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وانعقاد القمة الإسلامية العادية في دورتها الرابعة عشرة اليوم الجمعة؛ يؤكد حرص المملكة على توحيد الصف العربي والإسلامي وتحقيق الأمن والسّلم والاستقرار في العالم أجمع.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سعد: للتحديات التي تواجه الوطن العربي والإسلامي، ونوه بحكمة ولاة الأمر في عقد هذه القمم في أطهر بقاع الأرض وفي شهر رمضان المبارك.

ودعا اللهَ تعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما فيه خدمة الإسلام والمسلمين، وأن تتكلل هذه القمم بالنتائج المرجوة لتوحيد الصف، وأن تعود على الشّعوب العربية والإسلامية بالنفع والفائدة، وأن يحفظ هذا الوطن الشامخ، ويديم على العالم العربي والإسلامي أمنه، وأمانه، واستقراره.