أمير القصيم يشيد بدور المملكة في توحيد الصف العربي والإسلامي

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جدة - خالد شويل - واس (بريدة) أكد أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أن القمتين الطارئتين العربية والخليجية والقمة العادية الإسلامية التي تستضيفها المملكة في مكة المكرمة بهذا الشهر الفضيل والليالي المباركة، تظهر للعالم أجمع حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير أكد أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أن القمتين الطارئتين العربية والخليجية والقمة العادية الإسلامية التي تستضيفها المملكة في مكة المكرمة بهذا الشهر الفضيل والليالي المباركة، تظهر للعالم أجمع حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على جمع كلمة الأمة الإسلامية والعربية والخليجية في هذا الوقت المهم الذي يشهد مزيداً من الصراعات واختلاف وجهات النظر التي قد تُؤثر على أمن المنطقة بشكل عام. وأشاد أمير القصيم بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين في هذه القمم الثلاث لخدمة المجتمع الخليجي والعربي والإسلامي وقضاياه، لافتاً النظر إلى أن عقد القمة في مكة المكرمة ، مهوى أفئدة المسلمين وقبلتهم ، تبرهن الدور الريادي للمملكة في توحيد الصف العربي والإسلامي ، داعياً الله أن تكلل أعمال هذه القمم بقرارات تقرّب وجهات النظر وتنعكس بشكل إيجابي في التلاؤم العربي والإسلامي والخليجي.



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