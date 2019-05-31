تعرف على شروط التقديم في المدارس العسكرية الرياضية بمحافظات الجمهورية 2019

بعد ظهور نتائج الكثير من محافظات الجمهورية للشهادة الإعدادية، بدء الطلاب يفكرون في المدارس الثانوي المختلفة للالتحاق بها، لهذا وجدنا أن نقدم لكافة الطلاب الذكور المدرسة العسكرية الرياضية التابعة للجهاز الرياضي للقوات المسلحة، فهذه المدارس تؤدي مهمة صعبة للشباب المصريين، فهي المدرسة الوحيدة التي تصنع الأبطال وتنمى لديهم المهارات الرياضية، حيث تعد حلم كثير من الطلاب لتؤهلهم لدخول الكلية الحربية بعد ذلك يصبح ضابط شامخ يخدم المجتمع كله، ومن خلال موقعنا سوف نوضح لكم الشروط المطلوبة للالتحاق بالثانوية العسكرية الرياضية للعام الدراسي 2019/2020.

شروط التقديم في المدرسة العسكرية الرياضية

أن يكون المتقدم مصري الجنسية أي من أبوين مصريين

تقبل المرسة العسكرية الرياضية طلاب المدارس من المراحل المختلفة ابتداءً من المرحلة الابتدائية حتى الثانوي.

اجتياز المتقدم لاختبارات القبول في المدارس العسكرية الرياضية، حسب المرحلة العمرية.

أن يمتلك المتقدم مهارات البطولة في المستقبل، ويعد هذا أهم شرط من شروط الالتحاق بالمدارس العسكرية.

ألا يكون المتقدم قد فصل من أي مدرسة من المراحل الدراسية.

لن يقبل الراسبين والناجحين بدور ثانٍ باستثناء الحاصلين على بطولات (جمهورية – دولية ).

يوجد بالمدارس العسكرية أماكن للطلاب، حيث تتبع النظام الداخلي، ما عدا طلاب الابتدائية الذي سيتمكن بالمبيت في منزل ولي الأمر.

المدارس الدينية ليس لهم حق الالتحاق بالمدارس العسكرية الرياضية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في المدارس العسكرية الرياضية 2019

صحيفة الحالة الجنائية (فيش وتشبيه) + 4 صور منها ويوجه للمدرسة العسكرية الرياضية (الهايكستيب).

عدد 16 صورة شخصية 4×6 خلفية بيضاء.

شهادة ميلاد كمبيوتر + 2 صورة منها.

تقديم القيد العائلي للأسرة + 4 صور منها.

شهادة صحية مختومة ومعتمدة من مستشفى حكومة، تفيد بأن الطالب خالياً من الأمراض المزمنة، مما يسمح للطالب بأداء الاختبارات وممارسة الرياضة.

بيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية سواء كانت ابتدائية أو إعدادية.

صورة ضوئية من حالة الوظيفة للوالد (ولي الأمر) مختومة بختم النسر.

تقديم شهادة بالبطولات الرياضية معتمدة من اتحاد اللعبة.

2 دوسيه بلاستيكي (كعب جرار) + حافظة بلاستيك بكبسولة.

الألعاب الرياضية المقررة في المدارس العسكرية

رفع الأثقال الجمباز التايكوندو الترايثلون الكاراتيه الجودو الدراجات الفروسية المصارعة الملاكمة الرماية ألعاب القوى الغطس التجديف الخماسي الحديث السباحة

المدارس العسكرية الرياضية للبنين