تعرف على رابط التقديم في وظائف القوات المسلحة عبر رابط بوابة القبول والتجنيد الموحد

رابط التقديم في وظائف القوات المسلحة ، أعلنت وزارة الدفاع السعودي يوم السبت الماضي الموافق 25 مايو 2019، عن فتح باب التقديم والقبول على الوظائف العسكرية بالمملكة العربية السعودية لعام 1440، حيث وفرت الوزارة رابط “بوابة التجنيد والقبول الموحد” للتقديم على الوظائف من خلاله، وقد تم الإعلان عن موعد التقديم وكذلك شروط التقديم للوظائف العسكرية المحددة والروابط الرسمية التي يمكن للمتقدم الدخول من خلالها والتقديم على الوظائف المتاحة المختلفة، وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت من قبل عن شروعها بفتح باب القبول والتجنيد الموحد في وظائف القوات المسلحة بمختلف الفروع.

رابط التقديم في وظائف القوات المسلحة

حرصت وزارة الدفاع السعودية على توفير فرص التقديم في الوظائف العسكرية بالمملكة لكل الراغبين والتابعين لبرنامج الابتعاث الخارجي للالتحاق في إحدى الخدمات العسكرية بدءًا من رتبة (جندي) حتى رتبة (رقيب)، ويمكن للراغبين في التقديم على الوظائف الدخول على الموقع المحدد من قبل وزارة الدفاع السعودية والتقديم على الوظائف، للدخول للموقع أضغط هنا..

موعد تقديم القوات المسلحة 1440هـ

تم فتح باب التقديم على الوظائف العسكرية بالمملكة العربية السعودية من خلال الموقع الرسمي للوزارة، يوم أول أمس الأحد الموافق 26 مايو 2019 و 21 رمضان 1440، كما أعلنت عن امكانية التقديم في كافة رتب الخدمة العسكرية للتابعين لبرنامج الابتعاث الخارجي من رتبة (جندي) إلى رتبة (رقيب)، وعلى الراغبين في التقديم على القوات المسلحة الذهاب إلى بوابة القبول الموحد.

شروط التقديم في القوات المسلحة “الخدمة العسكرية”

حددت وزارة الدفاع السعودية عدد من الشروط والاجراءات الواجب توفرها في المتقدم للقوات المسلحة بالمملكة قبل بدء ملء الاستبيان الموجود على الموقع للتقديم على القوات المسلحة من خلال بوابة القبول الموحد: