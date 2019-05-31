︎

. ‏‎#تركيا_بالعربي | ‎#عاااجل ..تسريب صوتي يفضح نجلة ‎#أردوغان ورجل اعمال !!

كشف تسريب صوتي بين رجل الأعمال مصطفى لطيف طوباش وسمية أردوغان نجلة الرئيس التركي عن مواصفات الفيلا التي تريدها كرشوة. وحصل أردوغان على هذه الفيلا مقابل عدم تنفيذ قرار الهدم الذي جاء لرجل الأعمال.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسريب صوتي يفضح نجلة ‎#أردوغان ورجل اعمال !! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.