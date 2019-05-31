السعودية اليوم / فنون القصيم تجتمع بأهل الثقافة والفن



بريدة 27 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واس

عقدت الجمعية العربية

حيث تناول الاجتماع المستقبل الثقافي والفني في المنطقة، كما ارتكزت المداخلات على العديد من قبل أعضاء الجمعية وروادها والمهتمين بالمشهد الثقافي والفني في المنطقة، و إيجاد مقر رسمي للجمعية، يحتوي جميع المرافق والمنافع والتجهيزات التي تستوعب نشاط الجمعية، وتحقق تجسيد المواهب والقدرات والطاقات التي يتميز بها الشباب والشابات، من عروض مسرحية، وفنون تشكيلية، ومهارات حرفية.

// انتهى //

07:00ت م

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بريدة 27 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واسعقدت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة القصيم أمس اجتماعًا مع عدد من أهل الثقافة والفن، من شعراء وممثلين ومثقفين وفنانين تشكيليين ومصورين وإعلاميين وسينمائيين، والذي يقام ضمن برنامجها الثقافي، بمقرها في مدينة بريدة.حيث تناول الاجتماع المستقبل الثقافي والفني في المنطقة، كما ارتكزت المداخلات على العديد من قبل أعضاء الجمعية وروادها والمهتمين بالمشهد الثقافي والفني في المنطقة، و إيجاد مقر رسمي للجمعية، يحتوي جميع المرافق والمنافع والتجهيزات التي تستوعب نشاط الجمعية، وتحقق تجسيد المواهب والقدرات والطاقات التي يتميز بها الشباب والشابات، من عروض مسرحية، وفنون تشكيلية، ومهارات حرفية.// انتهى //07:00ت م0013

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