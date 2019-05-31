رياضي / نتائج الدوري المصري لكرة القدم



القاهرة 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واس

تعادل فريق الزمالك مع فريق الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد بتروسبورت، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ "31" لبطولة

وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد الزمالك إلى 67 نقطة في المركز الثالث، كما ارتفع رصيد فريق الإنتاج الحربي إلى 38 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي مباراة أخرى، تعادل فريق بيراميدز مع فريق حرس الحدود بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد جهاز

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد بيراميدز إلى 70 نقطة في المركز الثاني، كما ارتفع رصيد حرس الحدود إلى 37 نقطة في المركز الـثالث عشر.

// انتهى //

06:35ت م

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القاهرة 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واستعادل فريق الزمالك مع فريق الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد بتروسبورت، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ "31" لبطولة الدوري المصري لكرة القدم.وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد الزمالك إلى 67 نقطة في المركز الثالث، كما ارتفع رصيد فريق الإنتاج الحربي إلى 38 نقطة في المركز الحادي عشر.وفي مباراة أخرى، تعادل فريق بيراميدز مع فريق حرس الحدود بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد جهاز الرياضة العسكرية، في إطار الجولة الـ 34 من بطولة الدوري.وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد بيراميدز إلى 70 نقطة في المركز الثاني، كما ارتفع رصيد حرس الحدود إلى 37 نقطة في المركز الـثالث عشر.// انتهى //06:35ت م0009

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