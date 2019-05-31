السعودية اليوم / وزارة الخدمة المدنية تعتمد اختبار "القدرة المعرفية" ابتداءً من مطلع شهر صفر المقبل



الرياض 26 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 م واس

اعتمدت وزارة الخدمة المدنية اختبار "القدرة المعرفية" كمتطلب للدخول في مفاضلات الوظائف الإدارية للجامعيين من كلا الجنسين للمراتب السادسة، والسابعة، والثامنة، حيث أعلنت أنه سيتم البدء بتطبيق اختبار القدرة المعرفية على كلا الجنسين ابتداء من 1441/2/2هـ الموافق 2019/10/2م؛ حيث تطبق وزارة الخدمة المدنية حالياً عدد من الاختبارات المعرفية للمفاضلات الوظيفية، وسيتم إضافة اختبار "القدرة المعرفية" لهذه الاختبارات حرصاً على العدالة والمساوة بين جميع المتقدمين من خريجي المؤسسات التعليمية المختلفة الحكومية والأهلية.

وأكدت الوزارة بأن من سبق لهم إجراء الاختبار لايلزمهم إعادته مرة أخرى، كما دعت الوزارة جميع الحاصلين على الدرجة الجامعية (بكالوريوس، الدبلومات بعد البكالوريوس، الماجستير) من التربويين والغير تربويين من كلا الجنسين الذين يرغبون بالتقدم على المفاضلات الإدارية التسجيل وأخذ موعد للاختبار على موقع المركز الوطني للقياس علما بأنه تم التنسيق لإتاحة الاختبار خلال الفترات التالية: الفترة الأولى: ابتداء من 28 / 10 / 1440هـ الموافق 2019/7/1 وحتى 1440/11/2هـ الموافق 2019/7/5 (رجال ونساء). الفترة الثانية: ابتداء من 1441/1/13 الموافق 2019/9/12 وحتى 1441/1/16 الموافق 2019/9/15 (نساء فقط). الفترة الثالثة: ابتداء من 1441/5/28هـ الموافق 2020/1/23 وحتى 1441/6/1 الموافق 2020/1/26 (رجال ونساء) .

// انتهى //

06:17ت م

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