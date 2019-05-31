عام / مستقبلو " واس " سيتم إعادة بث خبرنا رقم " 225 " وعنوانه " وزير الخارجية يؤكد نجاح أعمال القمتين الخليجية والعربية الطارئتين " وما تبقى من إضافاته في إرسالنا لليوم الجديد . الجمعة 1440/9/26 هـ الموافق 2019/05/31 م واس

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مستقبلو " واس " سيتم إعادة بث خبرنا رقم " 225 " وعنوانه " وزير الخارجية يؤكد نجاح أعمال القمتين الخليجية والعربية الطارئتين " وما تبقى من إضافاته في إرسالنا لليوم الجديد . لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.