السعودية اليوم / ولي عهد ابو ظبي يغادر جدة



جدة 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واس

غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد ابو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة ، جدة اليوم، بعد حضور القمتين الخليجية والعربية الطارئتين ، التي عقدت بمكة المكرمة .

وكان في وداع سموه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات رئيس بعثة الشرف تركي بن عبدالله الدخيل ، ومندوب عن المراسم .

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05:38ت م

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