السعودية اليوم / رئيس جمهورية قرغيزيا يصل الى جدة



جدة 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واس

وصل فخامة الرئيس سورونباي جينبيكوف رئيس جمهورية قرغيزيا إلى جدة اليوم للمشاركة في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة المؤتمر الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة .

وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى قرغيزيا رئيس بعثة الشرف عبدالرحمن بن سعيد الجمعة وسفير قرغيزيا لدى المملكة عبداللطيف جمعه بايا ومندوب عن المراسم .

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05:33ت م

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