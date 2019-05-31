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أبو الغيط: وجّهنا رسالة حازمة تجاه التدخلات الإيرانية في المنطقة وهجمات الميلشيات التابعة لها
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أكّد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن المشاركة في القمة العربية كان عالي المستوى.
وأضاف في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية إبراهيم العساف وأمين مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني أنه تمّ التأكيد على تضامن الدول العربية مع دول الخليج.
وتابع أبو الغيط “وجّهنا رسالة حازمة تجاه التدخلات الإيرانية في المنطقة وهجمات الميلشيات التابعة لها”.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تُكرر أن قواتها لردع النظام الإيراني وليس للحرب.
وفي ختام حديثه طالب أبو الغيط إيران بإعادة النظر في دورها بالإقليمي في المنطقة.
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