«قمم» الحـل والربط .. عيون العالم على «مكة»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

وصل زعماء الدول الخليجية والعربية والإسلامية المشاركين في القمم الخليجية والعربية الطارئتين، والإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي تعقد بمكة المكرمة.

وكان في مقدمة الوفود التي وصلت جدة أمس صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وأمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.

وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون السياسية عبدالله عبدالرحمن عالم، وأمين محافظة جدة صالح التركي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.

ورئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون السياسية عبدالله عبدالرحمن عالم، وأمين محافظة جدة صالح التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان رئيس بعثة الشرف علي بن حسن جعفر, ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.

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ومن جهة أخرى وصل صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان وكان في استقباله سموه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني, وأمين محافظة جدة صالح التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان رئيس بعثة الشرف عيد بن محمد الثقفي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

فيما وصل صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد شقيق صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون السياسية عبدالله عبدالرحمن عالم، وأمين محافظة جدة صالح التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة المغرب رئيس بعثة الشرف عبدالله بن سعد الغريري، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

وفخامة الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، وأمين محافظة جدة صالح التركي، وسفير المملكة لدى جمهورية القمر المتحدة رئيس بعثة الشرف الدكتور حمد بن محمد الهاجري، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

والوزير الأول بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية نورالدين بدوي وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، وأمين محافظة جدة صالح التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر رئيس بعثة الشرف عبدالعزيز بن إبراهيم العميريني، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.

والرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون السياسية عبدالله عبدالرحمن عالم، وأمين محافظة جدة صالح التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السنغال رئيس بعثة الشرف فهد بن علي الدوسري، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر. كما وصل جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، إلى جدة وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون السياسية عبدالله عبدالرحمن عالم، وأمين محافظة جدة صالح التركي، والأمير خالد بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.