شكرا لقرائتكم خبر عن «k9» و«الأيسكان» إستراتيجيات أمنية لكشف المتفجرات في محيط الحرم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

كشف مساعد قائد الأسلحة والمتفجرات بقوات أمن العمرة العميد خالد الخيطان عن 7 إستراتيجيات أمنية تعتمد عليها لكشف وإبطال وإزالة المتفجرات تحتوي على وسائل تقنية ومتطورة ومنها وسائل حية وهي K9 وهي ما تعرف بالكلاب البوليسية المدربة على كشف الأسلحة والمتفجرات والمواد الخطرة، كما تأتي تقنية الكاميرات كأحد أهم الوسائل الأمنية ويتم الاعتماد على 7 كاميرات أرضية تعبرها المركبات ويتم من خلالها التثبت من سلامة المركبة وعدم وجود مواد خطرة داخلها، فيما تعمل أخرى على تسجيل حركة السيارات ودخولها وخروجها من وقف الملك عبدالعزيز، إلى جانب استخدام خاصية الأيسكان وهو جهاز يعمل على التقاط مسحة من المركبة لتتم قراءتها بشكل دقيق وإظهار النتائج حولها وما إذا كانت مطلوبة من عدمه.

وأضاف العميد الخيطان أن التقنيات الحديثة لدى قوة الأسلحة والمتفجرات لا تخلو من أجهزة مراقبة الأماكن الصعبة داخل المركبة والتي تعمل على الفحص الدقيق لأجزائها الصعبة التي لا تصلها العين المجردة ويعد جهاز الروبوت الآلي من الأجهزة التقليدية المستخدمة لدى القوة لإبطال مفعول المتفجرات وكشفها وقراءتها وتحتوي على تقنيات حديثة يجيد التعامل معها رجال القوة باحترافية كبيرة.