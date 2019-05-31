شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسلامية» تخصص 100 داعية وعشرات الداعيات لتوعية ضيوف الرحمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمختلف وكالاتها وفروعها الـ13 بتوجيهات الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ تقديم خدماتها طوال شهر رمضان وتكثيفها مع دخول العشر الأواخر، والاستعدادات المطلوبة لإقامة صلاة عيد الفطر للعام الحالي 1440هـ، من خلال تكليف مجموعة من كوادرها المتميزة لخدمة المساجد وضيوف الرحمن.

وستعمل مختلف قطاعات الوزارة وفروعها على مدار الساعة لمتابعة الأعمال والبرامج التي تتركز في مجملها في متابعة المساجد وتهيئتها وتوفير كافة الاحتياجات لها بما يُمكنّ المصلين من أداء العبادة بكل طمأنينة، إلى جانب مواصلة أعمال التوعية والإرشاد لقاصدي الحرمين الشريفين بمشاركة أكثر من 100 داعية، وعشرات الداعيات عبر الكبائن في المطارات والمواقيت ومساجدها وفي أروقة الحرمين الشريفين لخدمة ضيوف الرحمن الذين يزداد توافدهم خلال ليالي العشر الأواخر، والرد على خدمة الاتصال المجاني للفتاوى عبر الرقم 8002451000.

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كما تم تكليف فرق رقابية بمختلف فروع الوزارة لمتابعة التزام الأئمة والخطباء بإمامة المصلين طوال أيام العشر، وفي أيام العيد، إلى جانب متابعة أعمال شركات الصيانة والنظافة لتهيئة مصليات الأعياد، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال المصلين يوم العيد.

فيما تواصل الوزارة استقبال الاتصالات على الرقم الموحد 1933 الذي تم تدشينه لتلقي الملاحظات والشكاوى لتلافي القصور، وتميزت خدمات الوزارة تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة والرسالة التي تضطلع بها الوزارة تجاة بيوت الله ومواكبة لرؤية المملكة 2030.

كما تعمل الوزارة من خلال الملحقيات الدينية بسفارات خادم الحرمين الشريفين، والمراكز الإسلامية التابعة للوزارة في مختلف دول العالم، على تنفيذ عدد من البرامج النوعية، ومنها إيفاد الأئمة لصلاة التراويح والقيام، وبرنامج تفطير الصائمين، وتوزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور طوال شهر رمضان، في إطار رسالة المملكة لخدمة الإسلام والمسلمين، والعمل على تقوية أواصر الأخوة والمحبة الإسلامية بينهم، وإقامة حفلات الأعياد التي يجتمع فيها المسلمون بتلك الدول لتبادل التهاني بالعيد.