شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: دعوى إفلاس رجل أعمال.. سيارات فارهة للبيع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عدنان الشبراوي (جدة)

عقب صدور قرار المحكمة التجارية بجدة في دعوى الإفلاس لمؤسسة غسان عبدالرحمن حمد السليمان للسيارات نشرت وزارة العدل تفاصيل التصفية لاستكمال تصفية أملاك المؤسسة المكونة من 91 سيارة فارهة. وتشمل التصفية 82 سيارة بنتلي، 2 سيارة لمبورجيني، 6 سيارات ماكلارين، سيارة رنج روفر يقدر سعرها بعشرات الملايين، وأعلن أمين التصفية مازن بن محمد بن إبراهيم بترجي، عن إمكانية معاينة السيارات في المعرض الواقع بشارع سلطان بن سلمان من يوم 25/5/2019، حتى يوم 20/6/2019 من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً.

وسيتم غلق باب قبول طلبات شراء الكراسات في 20/6/2019، ويحق لصاحب العرض الخيار في تقديم عرض شراء يشمل جميع السيارات أو سيارة واحدة فقط.

ويشترط على المشتري تقديم شيك مصدق بـ 20% من قيمة العرض المقدم باسم «مؤسسة غسان عبدالرحمن حمد السليمان حساب تصفية».

وتداول نشطاء الإعلان على نطاق واسع.