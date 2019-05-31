شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف: مكافآت أندية الحي متأخرة.. معلمات لـ«الخليج 365»: من المسؤول؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أميرة المولد (الطائف)

اشتكت المعلمات والموظفات في أندية مدارس الحي في محافظة الطائف من تأخر مكافآتهن، رغم الدور الكبير الذي يقدمنه طيلة فترة عملهن.

واعتبرن المماطلة لا تتناسب مع ما يقدمنه من جهود كان يجب أن تجد التقدير، لا التأخير مدة تصل إلى 6 أشهر، معربات عن استيائهن من صمت وزارة التعليم على ما يحدث بحقهن، وعدم تجاوب شركة تطوير للخدمات التعليمية المنفذة للبرنامج.

وأكدن لـ "الخليج 365" أن أغلب المعلمات يستقطعن من أوقات أبنائهن للعمل في تلك الأندية، بسبب الحاجة المادية، ومن غير المعقول أن يتم تجاهلهن بهذه الصورة، في وقت يبذلن جهودا كبيرة لخدمة المجتمع.

وقالت إحدى الموظفات، إن التعامل مع مكافآتهن يتم بما يشبه القطارة، إذ يتم صرف راتب واحد، والتجاهل عن الأشهر الأخرى.

Advertisements

ولفتن إلى أن الدقة في توثيق الأعمال ورقيا وإلكترونيا كان يجب أن يتم معها دقة في مواعيد صرف المكافآت، خاصة أن العمل يمتد لـ 4 ساعات يوميا، من 4 عصرا إلى 8 مساء، وفي شهر رمضان من بعد صلاة العشاء 9 مساء إلى 1 صباحا.

وفيما حاولت "الخليج 365" الحصول على رد من شركة تطوير التعليم القابضة، إلا أنهم لم يتفاعلوا مع الرسائل الإلكترونية التي أرسلت لهم، في وقت كانت التحويلات خارج الخدمة.

كما لم يرد المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، على "الخليج 365".

يذكر أن مكافآت الموظفين في أندية الحي تتفاوت بواقع 3240 ريالا للقائدة، و3060 لمشرفة النشاط، و2160 للإدارية، و1800 للحارسة، و1440 للعاملة.