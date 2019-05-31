شكرا لقرائتكم خبر عن مطلوب وظائف سائقي نقل ثقيل للعمل في الحج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني حاجتها لعدد من السائقين المؤقتين (نقل ثقيل) لشغر وظائف قيادة آليات الدفاع المدني خلال موسم الحج اعتباراً من 15/11/1440 ولمدة شهرين، وبراتب مقطوع قدره 6 آلاف ريال، شامل لجميع البدلات. وسيتم استقبال المتقدمين على الوظائف يوم الإثنين 7/10/1440 ‏بمقر قوات الطوارئ والإسناد في حي العوالي بمنطقة مكة المكرمة لمدة 4 أيام، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا، وذلك لإجراء اختبارات القبول. ويشترط في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، وعدم إنهاء خدمات المتقدم لأسباب مسلكية، واللياقة الطبية، وألا يقل العمر عن 23 عاماً ولا يزيد على 58 عاماً، وألا يقل المؤهل العلمي للمتقدم عن شهادة الابتدائية، وأن لا يكون موظفاً حكومياً على رأس العمل، مع تعهد خطي بالعمل في أي مكان بمكة المكرمة. وأوضحت مديرية الدفاع المدني أنه يفضل تخصصات: سائق شيول، دركتر، ونش إلكتروني، لوري تريلا 4 محاور، فني دراجات نارية.

ومن لديه خبرات سابقة وشهادات شكر في هذا المجال عليه إحضارها في ملف مرفق به صورة الهوية الوطنية وصورة من رخصة النقل الثقيل سارية المفعول. ​