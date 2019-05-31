شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: لا ملوثات وراء نفوق أسماك بحيرة سيهات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد العبد الله (الدمام)

أكدت هيئة الأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشرقية خلو بحيرة سيهات بمحافظة القطيف من الملوثات، وذلك على خلفية نفوق كميات كبيرة من الأسماك الثلاثاء الماضي، وامتدت على طول السواحل الممتدة في البحيرة من جميع الأطراف.

وطبقا لمدير هيئة الأرصاد وحماية البيئة محمد الشهري فإن المعاينة الأولية للبحيرة بعد تلقي الهيئة بلاغا بحدوث نفوق جماعي للأسماك أثبتت أن مياه البحيرة خالية من التلوث وأن المياه اعتيادية ولا يوجد ما يوحي بإلقاء مواد كيماوية أو غيرها من الملوثات.

وأوضح الشهري أن هيئة الأرصاد وحماية البيئة تهتم بقضية التلوث في ما يتعلق بقضايا نفوق الأسماك، مبينا أن العينات التي أخذت من الموقع تهدف للوقوف على مستوى التلوث في مياه البحيرة، وأن مركز الأبحاث والثروة السمكية سيتولى التعرف على أسباب نفوق الأسماك في بحيرة سيهات، بعد أخذ عينات من الموقع لإرسال التحاليل المخبرية.

من جانب آخر، قال مصدر في بلدية القطيف إن البلدية اتخذت الإجراءات اللازمة لرفع الأسماك النافقة من البحيرة، وتتولى مسؤولية النظافة بالدرجة الأولى لتفادي انتشار الروائح والأمراض، لافتا إلى أن البلدية تنسق بشكل دائم مع الجهات الحكومية الأخرى في ما يتعلق بمثل هذه الحالات، مبينا أن كشف أسباب النفوق من مسؤوليات جهات حكومية أخرى.