شكرا لقرائتكم خبر عن أمير جازان للمحافظين: العمل مستمر في العيد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جازان)

وجه أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، المحافظين ورؤساء المراكز والإدارات والأقسام المختصة بالإمارة باستمرار العمل طيلة إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك لخدمة المواطنين والمقيمين والنظر في طلباتهم، وإنجاز القضايا والمعاملات المهمة والعاجلة أولا بأول.

وأوضح المتحدث باسم إمارة منطقة جازان علي زعلة، أن أمير المنطقة أكد على الجهات الحكومية ذات العلاقة ضرورة توفير الإمكانات والخدمات اللازمة لأبناء المنطقة وزوارها، وتهيئة وتأهيل المواقع السياحية والشواطئ والمتنزهات العامة لإتاحة الفرصة لمرتاديها للتمتع بفرحة وبهجة العيد السعيد.

وقال: «أمير المنطقة سيكون متواجدًا على رأس العمل خلال فترة إجازة العيد للإشراف على الأعمال ومتابعة تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين».