شكرا لقرائتكم خبر عن الشمالية: إطلاق سراح 280 سجينا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فليح ملاك الصخيل (رفحاء)

أطلقت إدارة سجون منطقة الحدود الشمالية سراح 280 نزيلا في مختلف سجون محافظات المنطقة، إنفاذا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالعفو عن سجناء الحق العام بمناسبة حلول شهر رمضان، وبمتابعة أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز.

وقال أمير الشمالية: «حرصا من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على جمع شمل النزيل مع أسرته في شهر رمضان المبارك، باشرت اللجان المختصة المناط بها تنفيذ هذا العفو بالانعقاد للنظر في جميع معاملات نزلاء سجون منطقة الحدود الشمالية، وشمل العفو سجناء الحق العام، الذين تنطبق عليهم القواعد المخصّصة لهذا العفو».

ودعا أمير الشمالية جميع السجناء ممن أطلق سراحهم للاستفادة من هذه المكرمة، ليكونوا أعضاء فاعلين نافعين لأنفسهم ولأسرهم ولمجتمعهم ولوطنهم.