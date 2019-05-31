شكرا لقرائتكم خبر عن منوعات في عيد «العيساوية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

دعت بلدية مركز العيساوية إلى حضور مهرجان العيد اعتبارا من ثاني أيام عيد الفطر، لمدة 5 أيام، وذلك في الحديقة النموذجية شرق العيساوية.

وقال المشرف العام على المهرجان رئيس بلدية العيساوية المهندس سامي الغامدي: «اللجنة المنظمة للمهرجان أنهت الاستعدادات كافة لانطلاق مهرجان العيد للسنة الـ5 على التوالي، وإننا نحقق من خلال المهرجان 3 أهداف اجتماعية (ترفيهية، وثقافية، واستثمارية)، وهذا المؤشر الإيجابي جعلنا نحرص على التوسع في نقل المهرجان من ترفيه إلى فوائد استثمارية تعود بالنفع على الأسر المنتجة والمواهب الشابة، كما نسعى إلى التميز في تنفيذ الفعاليات والبرامج الاجتماعية لتكون شاملة لشرائح المجتمع كافة، كما أن المهرجان يحتوي على العديد من الفعاليات المتنوعة من مسرح الطفل وأجنحة الأسر المنتجة، إضافة إلى ألعاب الأطفال والمضافة «بيت الشعر».

وأضاف: «الحفل الخطابي الذي سيقام يتخلله أوبريت، وعرضة، وفقرات منوعة».

يذكر أن المهرجان يقام لمدة 4 أيام من الـ5 مساء، وحتى الـ11.