بالصور من قمم مكة.. عربات مخصصة لإرشاد الطائرات

خصصت الجهات المعنية، عربات لإرشاد الطائرات من الأرض، وذلك لاستقبال ضيوف قمم مكة المكرمة الثلاث، لاصطحابهم إلى الصالة المخصصة. وتفصيلاً، فعربات الإرشاد الأرضي للطائرات المعروفة بـ (follow me) هي تابعة للهيئة العامة للطيران المدني، وتقوم بواجبها هذه الأثناء لاستقبال ضيوف القمم الثلاث بالصالة الملكية بمطار الملك عبدالعزيز بجدة.

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