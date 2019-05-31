بالفيديو: سرقة سيارة بـالصدم المتعمد في وضح النهار

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تداول مغردون على تويتر مقطع فيديو يرصد طريقة سرقة سيارة من أحد شوارع الرياض عبر الصدم المتعمد.

وأظهر مقطع الفيديو ، سيارة أجرة وهي تصدم سيارة من الخلف بشكل متعمد، فيما قام اللصوص بالإعتداء على السائق وطرحه أرضًا.

وبحسب شقيق المجني عليه، ذكر أنه تم نقله إلى المستشفى على الفور وتلقى العلاج، وقد خرج من المستشفى.

وتباشر الجهات المختصة، البحث عن الجاني والقبض عليه واتخاذ الإجراءات اللازمه ضده.







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