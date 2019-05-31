خادم الحرمين بالقمة العربية الطارئة: نواجه تحديات استثنائية تهدِّد أمن العرب

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، صباح اليوم الجمعة: إننا نواجه تحدياتٍ استثنائيةٍ تهدِّد الأمنَ العربي، والأمنَ والاستقرار الإقليمي والدولي، وكذلكَ حرية التجارةِ العالمية واستقرار الاقتصادِ العالمي..

وأضاف خادم الحرمين في كلمته بالقمة العربية الطارئة، أنَّ القضية الفلسطينية تبقى هي قَضِيتنا الأولى إلى أن ينال الشعبُ الفلسطيني حُقوقَه المسلوبة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)..

وتابع الملك سلمان قائلًا: إنه وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة والمبادرة العربيةِ للسلام. فإننا نواجه اليوم تهديدًا لأمننا العربي يتمثل في العملياتِ التخريبية التي استهدفت سفنًا تجاريةً بالقربِ من المياه الإقليمية لدولةِ الاماراتِ العربيةِ المتحدة، كما استهدفت أيضًا محطتي ضخ للنفط في المملكة العربية السعودية من قبل ميليشياتٍ إرهابية مدعومة من إيران. وهو أمرٌ ليس بالجديد على تجاوز النظام الإيراني المستمر للقوانين والمواثيق الدولية، وتهديد أمن واستقرار دُولنا والتدخل في شؤونها.

وأضاف خادم الحرمين الشريفين، أنه بالرغم من مكائد النظام الإيراني وأعمالهِ الإرهابيةِ التي يمارسها مباشرةً أو من خلالِ وكلائه بهدف تقويضِ الأمن العربي ومسيرةِ التنميةِ في بلادِنا العربية، إلا أنَّ دولنا وشعوبَنا استطاعت بحمد الله أن تواجه هذه المكائد وتحقق تقدمًا في مساراتها التنموية والاقتصاديةِ وتحافظ على الأمنِ العربي.

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وأوضح أنَّ عدمَ اتخاذِ موقف رادعٍ وحازم لمواجهة تلك الممارساتِ الإرهابيةِ للنظام الإيراني في المنطقة هو ما قاده للتمادي في ذلك والتصعيد بالشكل الذي نراه اليوم.

وأكد الملك سلمان، أن يد المملكة العربية السعودية ستظل دائمًا ممدودة للتعاونِ والتحاورِ مع دول المنطقة والعالم، في كل ما من شأنه تعزيز التنميةِ والازدهار وتحقيقِ السلامِ الدائم لدولِ وشعوبِ المنطقةِ بما في ذلك الشعب الإيراني.

وقال خادم الحرمين الشريفين: «علينا جميعًا السعي لجعل العالم العربي مركزًا اقتصاديًا وثقافيًا مؤثرًا في العالم، بما يعكسُ مقدراتِ دولنا وشعوبنا الاقتصاديةِ والثقافيةِ والتاريخية، وأدعوكم إخوتي للوقوف وقفةً جادةً وحازمةً للدفاع عن هذه المكتسبات».

وتابع الملك سلمان قائلًا: «نطالبُ المجتمع الدولي بتحملِ مسؤولياته إزاء ما تُشَكلهُ الممارسات الإيرانية ورعايتها للأنشطةِ الإرهابيةِ في المنطقة والعالم، من تهديدٍ للأمنِ والسلمِ الدوليين، واستخدام كافة الوسائل لردع هذا النظام، والحدّ من نزعتهِ التوسعية».