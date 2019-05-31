قصر الصفا.. شاهد على الإنجازات السعودية الكبرى من التأسيس إلى «القمم التاريخية»

باستضافته القمة الخليجية، مساء الخميس، ثم القمتين العربية والإسلامية، سيكون قصر الصفا، بمكة المكرمة على موعدٍ جديدٍ لصنع التاريخ.

وارتبط القصر، الذي اعتاد قادة السعودية أن يستقبلوا فيه زعماء العالم الإسلامي في العشر الأواخر من شهر رمضان، بالعديد من الأحداث الفارقة في تاريخ العرب والمسلمين؛ حيث استضاف العديد من اللقاءات الكبرى، التي أثمرت نتائج مهمة على صعيد تحقيق التلاحم العربي والإسلامي، فضلًا عن حل كثير من الأزمات المستعصية.

ويقع القصر الذي أمر الملك خالد بن عبدالعزيز، رحمه الله، ببنائه عام 1980، على جبل أبي قُبَيس، الذي احتضن الحجر الأسود عند حادثة الطوفان أيام النبي نوح عليه السلام.

وتذكر الروايات التاريخية أن إبراهيم عليه السلام عندما بنى الكعبة وبقي موضع الحجر الأسود طلب من ابنه إسماعيل عليه السلام إحضار حجر مميز، وعندما عاد إليه وجد أنه قد وضع الحجر فسأله عن ذلك فقال له: إنَّ جبريل جاءني به من جبل أبي قبيس.

كما تقول بعض الروايات: إنَّ جبل أبي قبيس هو أول جبل وضع على الأرض، وإنَّ الربوة التي بُنِيت عليها الكعبة المشرفة تتصل بأصل جبل أبي قبيس، الذي كان شاهدًا على حادثة شق القمر؛ حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم واقفًا أمام هذا الجبل.

وفي كتب السنة، يُروَى عن العباس أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان واقفًا أمام جبل أبي قبيس عندما جاءه نفر من كفار قريش منهم الوليد بن المغيرة، وأبو جهل بن هشام، والعاص بن وائل، وغيرهم، وقالوا له: يا محمد إن كنت حقًا نبيًا ورسولًا فائتنا بمعجزة تشهد لك بالنبوة، فسألهم: ماذا تريدون؟ قالوا: شق لنا القمر، على سبيل التعجيز والتحدي.

فوقف المصطفى- صلى الله عليه وسلم- يدعو ربه أن ينصره في هذا الموقف، فألهمه ربه تبارك وتعالى أن يشير بإصبعه الشريف إلى القمر، فانشقَّ القمر إلى فلقتين، تباعدتا عن بعضهما البعض لعدة ساعات متصلة، ثم التحمتا. فقال الكفار: سحرنا محمد (صلى الله عليه وسلم)، لكن بعض العقلاء قالوا: إنَّ السحر قد يؤثر على الذين حضروه، لكنه لا يستطيع أن يؤثر على كل الناس، فانتظروا الركبان القادمين من السفر، فسارع الكفار إلى مخارج مكة ينتظرون القادمين من السفر، فحين قدم أول ركب سألهم الكفار: هل رأيتم شيئًا غريبًا حدث لهذا القمر؟

قالوا: نعم، في الليلة الفلانية رأينا القمر قد انشقَّ إلى فلقتين، تباعدتا عن بعضهما البعض ثم التحمتا، فآمن منهم من آمن وكفر من كفر.

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ولقصر الصفا، الذي تبلغ مساحته 240 ألف متر مربع، إطلالة فريدة على المسجد الحرام من جهة مشعر الصفا، حيث يشاهد المرء عبر واجهته الزجاجية بوضوح شديد حركة الطواف حول الكعبة المشرفة، إضافةً إلى أنه يقع بالقرب من الموقع الذي بُنِيت عليه في السابق دار الأرقم ابن أبي الأرقم، التي أقام فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه صلاتهم سرًّا؛ خوفًا من أذى قريش بمكة المكرمة.

ووفق ما نُقل عن الدكتور عدنان الحارثي، من جامعة أم القرى، فإنَّ «دار الأرقم لم يتبقَّ منها شيء في هذا الزمن»، ولكنه أوضح أنها استمرت في كونها دارًا إلى العهد العباسي؛ حيث تحولت إلى جزءٍ من المسجد مع كثير من التعديلات والإضافات. مشيرًا إلى أنَّ موقع دار الأرقم كان في عهد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود مدرسة قبل أن يتحول لجزءٍ من الحرم المكي الشريف.

ويتربع قصر الصفا منطقة أجياد التاريخية التي كانت، وفق المراجع التاريخية، ساحة للمداولات السياسية والاجتماعية لما كان يعرف بحديث «المركاز»، وهو يعدّ «أجمل مواقع مكة لعلوِّه وسعة طرقه وكثرة بيوته التي كان يسكنها غالب الموظفين».

ومنذ إنشاء القصر، يحرص ملوك السعودية على قضاء العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم فيه؛ ليشاهدوا بأنفسهم حركة طواف المعتمرين، ويتابعوا عبر تقارير ميدانية ترفع لهم على مدار الساعة مستوى الخدمات، التي تُقدَّم لقاصدي بيت الله الحرام، كما ظلت تعقد جلسات مجلس الوزراء وإدارة شؤون الدولة داخله، أثناء تواجد الملك بمكة المكرمة.

وطوال العقود الماضية، اشتهر القصر بأنَّه ساحة المصالحات العربية والإسلامية؛ حيث شهد في فبراير 2007م، اجتماع الفصائل الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، في لقاءٍ رعاه حينها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، لمواجهة حالة الانفجار التي اشتعلت في الشارع الفلسطيني، كما احتضن القصر في أكتوبر 2006 توقيع «وثيقة مكة» بين العلماء العراقيين لمواجهة الفتنة الطائفية في بلادهم.

واحتضن القصر في ديسمبر 2005م فعاليات القمة الإسلامية الاستثنائية، والتي شارك فيها عدد كبير من أصحاب قادة الدول الإسلامية. وفي هذا القصر، بايعت السعودية رسميًا يوم 22 يونيو 2017م الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وليًا للعهد، وذلك بحضور المئات من الأمراء والعلماء ورجال الدين والمسؤولين وشيوخ قبائل.

وفي يونيو 2018، شهد قصر الصفا اجتماعًا رباعيًا، ضمَّ قادة الإمارات والسعودية والكويت والأردن لمناقشة سبل دعم الأردن في محنته الاقتصادية التي يمر بها، وذلك بناءً على دعوة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز .

وجرت العادة ألا يغادر خادم الحرمين الشريفين مكة إلا صباح عيد الفطر، بعد أداء صلاة عيد الفطر في المسجد الحرام، والاستماع لخطبة العيد، وكذلك توجيه خطاب ملكي لعموم المسلمين يوم العيد.