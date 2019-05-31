السعودية اليوم / نائب أمير منطقة حائل يُدشن تطبيق " جولات حائل "



حائل 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بقصره مساء اليوم تطبيق " جولات حائل " في نسخته الأولى على منصتي: (IOS، Android) الذي يهتم بالسياحة في المنطقة والتعريف بالمواقع السياحيه والأثرية والتاريخية و الأماكن الترفيهية بمدينة حائل و المحافظات التابعة لها .

ونوه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بأهمية تسويق المنطقة سياحياً وإبراز المعالم السياحية والتاريخية كافة للزوار والسياح .

وسيعمل فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة على تحديث البيانات والفعاليات والمهرجانات السياحية بالمنطقة بشكل مستمر لخدمة مستخدمي التطبيق.

حضر التدشين نائب رئيس مجلس الغرف

ويُعدّ التطبيق أحد مبادرات ريادة الأعمال بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وغرفة حائل ، وهو متاح حالياً للجميع على الرابط التالي : https://itunes.apple.com/sa/app/hail-tours/id1457766000?mt=8 .

// انتهى //

03:07ت م

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حائل 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بقصره مساء اليوم تطبيق " جولات حائل " في نسخته الأولى على منصتي: (IOS، Android) الذي يهتم بالسياحة في المنطقة والتعريف بالمواقع السياحيه والأثرية والتاريخية و الأماكن الترفيهية بمدينة حائل و المحافظات التابعة لها .ونوه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بأهمية تسويق المنطقة سياحياً وإبراز المعالم السياحية والتاريخية كافة للزوار والسياح .وسيعمل فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة على تحديث البيانات والفعاليات والمهرجانات السياحية بالمنطقة بشكل مستمر لخدمة مستخدمي التطبيق.حضر التدشين نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة حائل عبدالله العديم والمدير العام للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة حائل المهندس زياد المصيول .ويُعدّ التطبيق أحد مبادرات ريادة الأعمال بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وغرفة حائل ، وهو متاح حالياً للجميع على الرابط التالي : https://itunes.apple.com/sa/app/hail-tours/id1457766000?mt=8 .// انتهى //03:07ت م0210

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