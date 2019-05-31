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الزياني: أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ وعلى إيران أن تكف عن دعم الميليشيات الإرهابية
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي عبداللطيف الزياني، أن البيان الختامي للقمتين العربية والخليجية أكّد على تضامن دول مجلس التعاون مع المملكة.
وشدّد الزياني على إدانة الهجمات الحوثية على محطتي ضخ نفط في منطقة الرياض، كما أدان إطلاق الصواريخ الباليستية على المملكة.
وأضاف الزياني خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية إبراهيم العساف وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن أمن دول مجلس التعاون الخليجي لا يتجزأ.
وتابع أن على إيران أن تكفّ عن دعم وتمويل الميليشيات الإرهابية، وعلى إيران أن تقوم بتجنيب المنطقة مخاطر الحروب.
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