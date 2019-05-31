شكرا لقرائتكم العساف: على إيران أن تكف عن دعم وتمويل الإرهاب في المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-31 العساف: على إيران أن تكف عن دعم وتمويل الإرهاب في المنطقة متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة Advertisements أكّد وزير الخارجية إبراهيم العساف أن على إيران أن تكفّ عن دعم وتمويل الإرهاب في المنطقة. وأضاف في مؤتمر صحفي مع الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بعد القمة الخليجية والعربية، أن الدول الخليجية والعربية لديها رغبة في السلام مع إيران.









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