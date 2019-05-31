شكرا لقرائتكم "الإسلامية" توجه بخدمة قاصدي بيوت الله والحرمين الشريفين خلال العشر الأواخر والعيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – "الحياة" | منذ 7 ساعات في 30 مايو 2019 - اخر تحديث في 30 مايو 2019 / 18:41

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مناطق المملكة، تقديم خدماتها طوال شهر رمضان المبارك، وتكثفت مع دخول العشر الأخيرة، والاستعدادات المطلوبة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك للعام الحالي، من خلال تكليف مجموعة من كوادرها لخدمة المساجد وضيوف الرحمن.



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وستعمل مختلف قطاعات الوزارة وفروعها على مدار الساعة، لمتابعة الأعمال والبرامج التي تتركز في مجملها في متابعة المساجد وتهيئتها وتوفير الاحتياجات كافة لها بما يُمكنّ المصلين من أداء العبادة بكل يسر وطمأنينة، إلى جانب مواصلة أعمال التوعية والإرشاد لقاصدي الحرمين الشريفين بمشاركة أكثر من 100 داعية، وعشرات الداعيات عبر الكبائن في المطارات والمواقيت ومساجدها وفي أروقة الحرمين الشريفين لخدمة ضيوف الرحمن الذين يزداد توافدهم خلال ليالي العشر الأخيرة، والرد على خدمة الاتصال المجاني للفتاوى عبر الرقم 8002451000.

كما تم تكليف فرق رقابية بمختلف فروع الوزارة لمتابعة التزام الأئمة والخطباء بإمامة المصلين طوال أيام العشر، وفي أيام العيد، إلى جانب متابعة أعمال شركات الصيانة والنظافة لتهيئة مصليات الأعياد، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال المصلين يوم العيد.

فيما تواصل الوزارة استقبال الاتصالات على الرقم الموحد 1933 الذي تم تدشينه لتلقي الملاحظات والشكاوى لتلافي القصور.

وتعمل الوزارة من خلال الملحقيات الدينية في سفارات خادم الحرمين الشريفين، والمراكز الإسلامية التابعة للوزارة في مختلف دول العالم، بتنفيذ عدد من البرامج النوعية، ومنها إيفاد الأئمة لصلاة التراويح والقيام، وبرنامج تفطير الصائمين، وتوزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور، طوال شهر رمضان، في إطار رسالة المملكة لخدمة الإسلام والمسلمين، والعمل على تقوية أواصر الأخوة والمحبة الإسلامية بينهم، وإقامة حفلات الأعياد التي يجتمع فيها المسلمون بتلك الدول لتبادل التهاني في العيد.